Donauwörth

06:00 Uhr

Wie klappt das neue Bezahlsystem im Parkhaus am Münster?

Zahlreiche Schilder weisen im Parkhaus am Münster in Donauwörth auf das neue Bezahlsystem hin.

Plus Im Münster-Parkhaus in Donauwörth sind die Schranken entfernt. Bezahlt werden muss trotzdem. Dies überwacht eine Firma digital.

Von Wolfgang Widemann

Daran müssen sich viele Autofahrerinnen und -fahrer noch gewöhnen: Seit dem 1. März ist im Parkhaus am Münster in Donauwörth ein neues Bezahlsystem installiert. Auffälligste Änderung: Die Schranken an der Ein- und Ausfahrt sind entfernt. Dies ändert nichts daran, dass Parkgebühren bezahlt werden müssen.

Das Münster-Parkhaus ist mit 195 Stellplätzen das größte und damit auch wichtigste Bauwerk dieser Art in der Donauwörther Innenstadt. Bislang musste jeder, der dort seinen Wagen abstellte, bei der Einfahrt einen Parkschein ziehen und diesen vor dem Verlassen nach Überschreiten der kostenfreien Zeit erst in einen Automaten und dann in den Kasten vor der Schranke an der Ausfahrt stecken. Diese Prozeduren gehören sei März der Vergangenheit an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

