Donauwörth

vor 35 Min.

Wie kriegt die kleine Wörnitz wieder mehr Wasser?

Die kleine Wörnitz in Donauwörth führt kaum Wasser - deswegen hatte die Stadt eine Untersuchung in Auftrag gegeben.

Plus Der Seitenarm der Wörnitz in Donauwörth ist zumeist völlig trocken. Nun sollte eine Studie erklären, woran das liegt. Dabei wurde ein weiteres Problem offenbar.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Auf alten Fotos ist das, was heute an guten Tagen ein Rinnsal ist, ein richtiger Fluss. Man wischt sich die Augen: Boote sind zu sehen, Fischer, die ihre Netze sortieren. Die kleine Wörnitz, jener Seitenarm, der die Riedinsel in Donauwörth erst zur Insel macht, war zuletzt - im Gegensatz zu früheren Tagen - meist völlig trocken. Das könnte nun auch für die alte Bausubstanz nebenan ungute Folgen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen