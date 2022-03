Donauwörth

Wie soll Donauwörths Bibliothek in Zukunft aussehen?

Plus Die Donauwörther Bibliothek soll künftig im Tanzhaus untergebracht werden. Leiterin Evelyn Leipert-Kutzner will, dass sie ein Treffpunkt für alle wird.

Von Thomas Hilgendorf

Die Schwelle ist erst einmal hoch, um hineinzukommen in die weitläufigen Räume, die voll sind mit Wissen, Spannung, Erlebnissen. Die Donauwörther Stadtbibliothek steht in zweiter Reihe, im Rückgebäude des Stadtkommandantenhauses zwischen Reichs- und Sonnenstraße. Von dort sind es dann immerhin noch zwei Stockwerke, bis man schließlich das Reich der Bücher betritt. Bibliotheksleiterin Evelyn Leipert-Kutzner engagiert sich hier seit über vier Jahrzehnten, um das Beste aus der Lage zu machen. Mittelfristig könnte sich nun aber alles ändern. Denn es dürfte ein Umzug anstehen, vor in die erste Reihe - in das dann sanierte Tanzhaus. Dann soll die Bibliothek vor allem ein Treffpunkt für alle sein, der weit mehr bietet als Bücher.

