Donauwörth

Wie teuer darf die Wartung des Donauwörther Freibads sein?

Am Freibad in Donauwörth funktioniert das Kassensystem nicht so, wie es soll. Für einen sonnigen Badetag ist das aber kein Hindernis.

Plus Das Donauwörther Freibad hat Probleme mit dem Kassensystem. Für Gäste entsteht dadurch kein Nachteil. Im Bauausschuss geht es derweil um eine Kostenfrage.

Von Marco Keitel

Der Parkplatz vor dem Freibad auf dem Schellenberg ist an vielen Juninachmittagen gut gefüllt. Die 30-Grad-Marke ist zwar noch nicht geknackt, aber das sonnige Wetter hat Donauwörtherinnen und Donauwörther bisher fast den ganzen Monat zur Erfrischung in die Becken eingeladen. Wege, ins Wasser zu kommen, gibt es viele: Neben den Leitern am Beckenrand und dem Sprungturm sind da seit der Sanierung, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, auch drei neue Edelstahlrutschen. Beim Weg ins Bad hakt es aktuell aber etwas, wie ein Freibad-Gast unserer Redaktion mitteilt. Die Stadt bestätigt auf Nachfrage, dass es Probleme mit dem Kassensystem gebe.

Nach Informationen unserer Redaktion funktionieren die Drehkreuze aktuell nicht, Gäste kommen aber über ein kleines Tor daneben ins Bad, das normalerweise geschlossen ist. Das Problem liege nicht bei der Stadt, sondern bei der Firma, die mit dem Kassensystem beauftragt sei, sagt Pressesprecher Mirko Zeitler. "Wir sind mehr als mit Hochdruck hinterher, dass die Firma dieses Problem behebt, und tun gleichzeitig alles dafür, dass die Leute trotzdem einen schönen Badetag haben." Größere Nachteile entstehen den Gästen durch den Fehler nicht.

