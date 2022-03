Donauwörth

Wie viel wird das Freibad Donauwörth am Schluss kosten?

Plus In letzter Zeit reihten sich die Nachträge bei den Kosten rund ums Donauwörther Freibad. Die Kernfrage ist: Werden die Gesamtkosten am Schluss explodieren?

Von Thomas Hilgendorf

Bauen ist teuer - und allein die Baustoffe sind teuer. Manches Stück Stahl oder Holz geriert mittlerweile schier zum Luxusgut. Keine gute Nachricht also für all jene, die gerade mittendrin stecken in ihren Projekten und vorher keinen Festpreis ausgemacht haben, was wiederum bei verschiedenen Vorhaben ja kaum machbar ist. Der Umbau beziehungsweise die Sanierung des Freibades in Donauwörth ist eines der Mammutprojekte im Landkreis Donau-Ries. Hier waren zuletzt bei Einzelposten teils erhebliche Nachträge zu verzeichnen. Wie sieht nun am Ende die Gesamtrechnung aus?

