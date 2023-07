Donauwörth

18:00 Uhr

Wieder schließt ein Laden: Was ist das Problem in der Reichsstraße?

Plus Auch das Bekleidungsgeschäft Gerry Weber macht jetzt zu. Meldungen dieser Art häufen sich in den vergangenen Wochen und Monaten in Donauwörth. Woran liegt das?

Von Lara Schmidler

Müller, Bernreuther, Tchibo, Schmid und jetzt auch noch Gerry Weber: Seit Monaten reiht sich eine Schließung in der Donauwörther Innenstadt an die nächste. Dabei war die Reichsstraße einst durchaus lebendig und gut besucht, gilt nicht umsonst bis heute als Donauwörths Prachtmeile. Woran liegt es also, dass das Verhältnis zwischen Schließungen und Neueröffnungen so unausgeglichen ist?

Marco Cislaghi ist Leiter für Marketing und Kommunikation bei der Steingass-Gruppe, die Mode- und Textilhäuser betreibt. Auch in der Reichsstraße versuchte es das Unternehmen einst mit einem s.Oliver-Store, allerdings ohne Erfolg. "Die Kundenfrequenz hat sich einfach nicht so eingestellt, wie wir uns das erhofft hatten", sagt Cislaghi. In Nördlingen sei das ganz anders. Dort betreibt das Unternehmen insgesamt sechs Standorte. Was ist der Unterschied? Cislaghi sieht einen großen Vorteil in der Fußgängerzone. Dort sei die Aufenthaltsqualität gleich eine ganz andere, zum einen durch den ausgewogenen Mix zwischen Handel und Gastro, aber auch durch Angebote wie beispielsweise Spielgeräte für Kinder. "Dadurch wird es auch als Familie attraktiv, einen gemütlichen Einkaufsbummel zu machen, man kann in Ruhe einen Kaffee trinken und die Kinder werden bespielt", sagt Cislaghi. Aktuell fehle all das in der Reichsstraße. Zudem seien es oft Filialen größerer Ketten, die sich in der Donaustadt niederließen und die bei niedrigem Umsatz eher wieder geschlossen würden, als das bei kleinen, inhabergeführten Läden der Fall sei.

