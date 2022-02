Wildschwein auf Abwegen: Tier springt bei Donauwörth in die Donau

Bürger beobachten, wie ein Wildschwein in Donauwörth in die Donau springt und sich Häusern nähert. Der Abstecher geht für das Tier schlecht aus.

Eine Wildsau auf Abwegen hat am Donnerstag die Polizei beschäftigt. Gegen 14 Uhr waren auf der Polizeiinspektion Donauwörth zwei Anrufe eingegangen, dass ein verletztes Wildschwein in der Nähe von Wohnhäusern in Asbach-Bäumenheim gesehen worden war. Gegen 14.20 Uhr wurde das Tier dann in Donauwörth am „Alten Donauhafen“ gesichtet: Es war in die Donau gesprungen.

Wildschwein in Donauwörth: Anwohner kann das Tier fangen

Kurze Zeit später dann befand sich die Wildsau auf dem Grundstück des Donauwörther Schützenvereins, Am Schützenring. Ein Anwohner schaffte es, das Tier in zu fangen, indem er das Zufahrtstor zu einem Grundstück schloss.

Wie die Polizei mitteilt, hatte das Tier eine schwere Verletzung am Kopf und versuchte wohl mehrfach, auf umstehende Personen loszugehen. Es lief mit voller Kraft gegen einen Maschendrahtzaun. Die Wildsau musste von der Polizei erschossen werden. (AZ)