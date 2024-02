Wildunfall in Donauwörth: Reh muss erlöst werden

Erneut hat sich in Donauwörth ein Wildunfall ereignet. Die Zahl solcher Unfälle ist im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen.

Ein ungewöhnlicher Zusammenstoß hat sich am Dienstagnachmittag in der Industriestraße von Donauwörth ereignet. Direkt vor dem Auto eines 34-Jährigen kreuzte ein Reh trotz beidseitigen Zauns die Straße. Der Zusammenprall verlief für das Tier tragisch; es musste von einem herbeigerufenen Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch aus. Dieser Vorfall reiht sich in eine besorgniserregende Zunahme von Wildunfällen im Landkreis Donau-Ries ein. Seit Jahresbeginn wurden bereits 181 solcher Unfälle registriert – ein Anstieg von über 22 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. (AZ)