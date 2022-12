Winter-Walking-Event in Donauwörth will mehr Familien locken

2022 findet wieder die organisierte Winter-Runde im Licht von 800 Kerzen statt. Für Familien mit kleineren Kindern gibt es estmals eine angepasste Route.

Die Alpenvereinssektion Donauwörth und die Donauwörther Zeitung laden am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr, nach der Corona-Zwangspause endlich wieder zu einer romantischen Wanderung bei Kerzenlicht ein. Der Start ist in der Hadergasse. Zur Wiederaufnahme haben die Organisatoren ein wenig am Konzept gefeilt. Erstmals wird es eine Familienrunde geben und auch Kulinarisch gibt es Veränderungen.

Was aber bleibt, sind die rund 800 Kerzen, die entlang der Strecke aufgestellt und angezündet werden. Die Stimmung bei einem von Kerzen illuminierten Weg macht das Winter-Walking so besonders. Die Atmosphäre dieser sportlichen Veranstaltung ist eine sehr gute Möglichkeit, die Stimmung der "staden Zeit" auf sich einwirken zu lassen. Wenn es jetzt noch schneien würde, wäre die Weihnachtsromantik perfekt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie immer geht es an der Wörnitz über den Schellenberg durch die Promenade zurück zur Hadergasse. Die etwa sechs Kilometer lange Runde durch Donauwörth ist für die geeignet, die den Anstieg nicht scheuen und ein wenig Strecke machen wollen.

Winter-Walking bietet eine geführte Rund für Familien

Erstmals wird es eine geführte Runde speziell für Familien geben, die samt Kinder lediglich drei Kilometer weit gehen wollen oder einfach nicht so schnell die große Runde laufen können. Der Weg ist komplett kinderwagentauglich und enthält keine Steigung. Treffpunkt dafür ist ebenfalls am DAV-Turm in der Hardergasse. "Wir hoffen, dass wir damit auch mehr Familien mit kleineren Kindern dieses schöne Erlebnis ermöglichen können", sagt Organisator Herbert Stark. Als kleine Überraschung wartet dann auch der Nikolaus, der für die fleißigen Läufer bestimmt was mitgebracht hat.

Kulinarisch wird es ebenfalls eine kleine Veränderung geben. Statt wie bisher den Ausklang bei Bratwürsten in der Semmel zu begehen, wird es dieses Mal erstmals eine vegane Suppe zum Aufwärmen geben. Glühwein und heißer Apfelsaft können ebenfalls erworben werden. Wer teilnehmen möchte, sollte beachten, dass es wenig nahegelegene Parkplätze gibt. Zuletzt hatten sich bis zu 200 Läuferinnen und Läufer an der beliebten Winterrunde beteiligt.