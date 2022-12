Donauwörth

vor 33 Min.

Winterchaos auf Gleis und Straße im Raum Donauwörth

Plus Schnee und Eis sorgen für Chaos beim Zugverkehr von Go-Ahead und für Unfälle auf den Straßen. Das Lagebild vom Mittwochabend ist angespannt.

Maria Stiegel-Belchinger ist am Mittwochabend am Bahnhof in Donauwörth gestrandet. Draußen schneit es, es ist bitterkalt. Die Münchnerin wollte nach einem Besuch in Dillingen mit dem Zug nach Hause fahren. Doch in Donauwörth war Schluss. Eis auf den Oberleitungen sorgte bei Go-Ahead für den Ausfall sämtlicher Züge. Während die Deutsche Bahn oder auch Agilis ihre Strecken bedienen, müssen die nagelneuen Siemens-Züge notgedrungen stehen bleiben. Die Fahrgäste sind sauer.

