Wirtschaftsschule verabschiedet 50 Schülerinnen und Schüler

An der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth freut man sich, dass trotz der schwierigen Unterrichtsjahre zuletzt nun ein erfolgreicher Abschluss gefeiert wird.

An der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth haben 50 junge Menschen mit dem Wirtschaftsschulabschluss ihr Mittlere-Reife-Zeugnis. Bei allen Beteiligten war deutlich die Freude und Erleichterung zu spüren – Freude über das Erreichte und Erleichterung, dass trotz der zwei schwierigen und fordernden Schuljahre mit monatelangen Schulschließungen ein erfolgreicher Abschluss gefeiert werden konnte.

„Gut, dass die PWS bereits zu Beginn der Coronakrise mit einem Laptop für alle Schülerinnen und Schüler schon so gut aufgestellt war und das digitale Unterrichtskonzept längst ausgereift und von allen Lehrkräften gelebt wurde“, betonte Schulleiterin Gabriele Braun in ihrer Rede.

Corona: Wirtschaftsschule hat schnell auf digitalen Unterricht umgestellt

So konnte ohne lange Verzögerung sofort auf Distanzunterricht in digitaler Form umgestellt werden. „Geholfen hat auch, dass für alle Klassen- und Fachräume leistungsstarke Lüftungsgeräte angeschafft wurden. Das hat den Schülerinnen und Schülern Quarantäneanordnungen erspart“, so Braun weiter.

Nach einem festlichen Programm und den musikalischen Einlagen der Lehrerband verabschiedeten sich die Absolventinnen und Absolventen in die wohlverdienten Ferien, aber schon bald werden sie wieder vor neuen Herausforderungen stehen, die es zu meistern gilt. Dafür wurden ihnen von allen Seiten die besten Wünsche mit auf den Weg gegeben. (AZ)