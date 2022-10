Wladimir Kaminer gibt in Donauwörth Einblicke in seine schräge, neue Welt

Plus Bei den Donauwörther Kulturtagen liest ein Star der Literaturszene. Wladimir Kaminer erzählt im ausverkauften Zeughaus über die Pandemie, den Krieg und allerlei Surreales.

Im restlos ausverkauften Zeughaus las Wladimir Kaminer im Rahmen der 49. Donauwörther Kulturtage vor begeistertem Publikum. Der Kultautor, der auch als Journalist und für 3sat arbeitet, las aus seinem druckfrischen Buch "Wie sag ich es meiner Mutter" und aus zwei weiteren Erzählbänden.