Donauwörth

vor 17 Min.

Unterwegs mit der Polizei: Wo Radfahren in Donauwörth besonders gefährlich ist

Eine der Gefahrenstellen direkt an der Donaubrücke in Donauwörth: die Einmündung zum Pappelweg. Von rechts kommende Radler können Autofahrer erst spät wahrnehmen.

Plus Die Polizei sieht an einigen Stellen in Donauwörth erhebliche Gefahren für Radfahrer. Besonders zwischen Donauwörth und Nordheim reihen sich gefährliche Stellen.

Von Thomas Hilgendorf

Stephan Roßmanith sind diese Stellen ein Dorn im Auge. Er steht unweit des Zebrastreifens an der Donaubrücke vor dem Ärztehaus Maximilium in Donauwörth. Der Hauptkommissar der Polizeiinspektion Donauwörth kann hier im Minutentakt zeigen, warum es streckenweise gefährlich ist, in der Großen Kreisstadt mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Rasche Lösungen wären möglich, doch die brauchen wohl noch Zeit.

