Wo Freddy Mercury nach Weißwürsten fragte

Plus Anfang der 80er Jahre lebt Queen-Legende Freddy Mercury in München. Anekdoten dieses wenig bekannten Lebensabschnitts präsentierte Nicola Bardola in Donauwörth.

Von Wolfgang Römer

Der Einstieg war klassisch: Das Saallicht im Donauwörther Zeughaus erlischt, der unsterbliche Queen-Klassiker „We Will Rock You“ erklingt und fordert die Zuhörer – natürlich – zum Mitklatschen auf. Von Anfang an ist also für eine lockere Stimmung in dem eigentlich eher beschaulich-rustikalen Ambiente gesorgt.

