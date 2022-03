Anglerausflug bei Wörnitzstein endet mit Feuerwehreinsatz

Zwei Angler haben bei Wörnitzstein für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine Fläche von 250 Quadratmetern musste gelöscht werden.

Zwei 25 und 48 Jahre alte Angler aus Stadtbergen waren am Wochenende an der Wörnitz bei Wörnitzstein. Am Samstagnachmittag brachen die beiden ihre Zelte ab und räumten ihren Angelplatz. Dabei entsorgten sie auch Asche aus einer Feuerschale am Ufer der Wörnitz.

Trockenes Ufergras an der Wörnitz bei Wörnitzstein geriet in Brand

Das allerdings war voreilig, denn die noch nicht vollständig abgekühlte Asche entzündete das ausgetrocknete Gras am Ufer. Letztlich musste die Feuerwehr Wörnitzstein gerufen werden. 25 Mitglieder der Wehr löschten das Feuer, das sich zwischenzeitlich auf etwa 250 Quadratmeter ausgebreitet hatte.

Gegen die beiden Angler wurde ein Verfahren wegen des unsachgemäßen Umgangs mit der heißen Asche eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. (AZ)

