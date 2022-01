Frau fährt in Donauwörth unter Drogeneinfluss Auto

Eine allgemeine Verkehrskontrolle endete für eine 24-Jährige anders als gedacht. Auch die Beamten kamen der Frau erst im Laufe der Kontrolle auf die Schliche.

Eine allgemeine Verkehrskontrolle hat am Dienstag eine überraschende Wendung genommen. Gegen 15 Uhr stoppte die Polizei in der Riedlinger Straße eine Autofahrerin aus einer nördlichen Nachbargemeinde für eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle. Nach Angaben der Beamten ergaben sich in deren Verlauf deutliche Anzeichen auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum der 24-Jährigen.

Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Letztlich räumte die Frau ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Die Beamten erstatteten Anzeige und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme in den Diensträumen der Inspektion. (AZ)