Körperverletzungen in Jugendzentren an Halloween

In den Jugendzentren Donauwörth und Wolferstadt kam es während dort stattfindender Halloween-Feiern zu Attacken. Was passiert ist.

Zu zwei Körperverletzungen kam es in der Halloween-Nacht in den Juzes in Wolferstadt und Donauwörth: Kurz nach Mitternacht wurde im Juze Donauwörth in der Zirgesheimer Straße ein 25-jähriger Mann von einem 24-jährigen Tatverdächtigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Nachdem er zu Boden gegangen war, stellte sich der Täter mit seinem Fuß auf dessen Brust. Als er sich wieder befreit hatte und aufgestanden war, wurde er laut Polizei abermals geschlagen.

Gegen 1.15 Uhr warf ein 17-jähriger Mann auf der Halloweenfeier im Juze Wolferstadt einem 20-Jährigen eine leere Bierflasche gegen den Kopf. Dadurch erlitt der Geschädigte eine Kopfplatzwunde. Bis zum Eintreffen der Streife floh der Täter. Der Täter konnte jedoch aufgrund von Hinweisen schnell identifiziert werden. Der Verletzte musste zur Versorgung seiner Platzwunde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Beide Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens der vorsätzlichen Körperverletzung. (AZ)

