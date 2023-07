Wolfgang Beck ist jetzt Stadtrat in Donauwörth

Plus Im Donauwörther Stadtrat gibt es erneut einen Wechsel, da Ralf Loitzsch sein Amt niederlegt. Er nennt den Grund dafür.

Im Donauwörther Stadtrat hat es erneut einen Wechsel gegeben. Ralf Loitzsch legte sein Amt nieder. Nachrücker ist Wolfgang Beck.

Der Wechsel wurde in der Sitzung am Donnerstagabend vollzogen. Loitzsch, der dem Stadtrat gut acht Jahre lang angehörte, nannte für seinen Schritt gesundheitliche Gründe. Es sei ihm eine große Ehre und Freude gewesen, Mitglied des Gremiums zu sein "und die Geschichte der Stadt mit zu beeinflussen". Oberbürgermeister Jürgen Sorre dankte dem scheidenden Ratsmitglied für dessen Einsatz und seine kritisch-konstruktiven Beiträge. Die Stadträte erhoben sich von ihren Sitzen und würdigten Loitzsch mit anhaltendem Applaus.