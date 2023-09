Donauwörth

16:32 Uhr

Womit Donauwörths Innenstadt-Umbau bald starten soll

Plus Nach dem "Stadtmobiliar" - Bänken, Sesseln, Spielgerät - folgt jetzt Schritt zwei der Stadtverschönerung. Erste größere Baumaßnahmen beginnen zeitnah.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Es wird gegraben, geklettert und an manchen Stellen sogar gerätselt - oder einfach, das bietet sich jetzt, unter spätsommerlicher Sonne an, entspannt. Dazu Kaffee im Mitnahmebecher oder Eis aus dem Hörnchen. Das sogenannte "Stadtmobiliar", zudem neue Spielgeräte und -Plätze in der Innenstadt, sie werden inzwischen gut angenommen von den Donauwörthern - nach anfänglicher Zurückhaltung in den ersten Tagen. Jetzt folgt Schritt zwei dessen, was die Verwaltung im Rathaus mit "Attraktivitätssteigerung" bezeichnet.

Michael Grünewald hat keinen leichten Job in diesen Tagen. Dem Einzelhandel ist es schon mal besser gegangen, Innenstädte drohen zumindest teilweisen zu verwaisen. Grünewald hat nun den Auftrag, gute Rahmenbedingungen für Donauwörths Reichsstraße auszuarbeiten - auch damit es wieder mehr (konsumfreudiges) Publikum in den Stadtkern zieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen