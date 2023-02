Worauf verzichten die Donauwörther Pfarrer in der Fastenzeit?

Plus Sechs Wochen lang ohne – das ist das Ziel in der Fastenzeit. Wir fragten bei zwei Kirchenmännern nach, wie sie sich diesbezüglich auf Ostern vorbereiten.

Sechs Wochen lang ohne Alkohol und Süßigkeiten: Das hat sich Dekan der evangelischen Kirchengemeinde in Donauwörth, Frank Wagner, für die Fastenzeit vorgenommen. Auch sein katholischer Amtskollege übt Verzicht. Beide erzählen im Gespräch mit unserer Redaktion, warum sie das tun.