Donauwörth

16:30 Uhr

Wunderbare Malereien in zauberhaften Tönen

Plus Musiker Martin Kälberer nimmt sein Publikum im Zeughaus mit auf eine eigene Reise nach Innen. Er überzeugt bei den Kulturtagen mit sehr individuellen Stücken.

Von Andrea Hutzler

Oft braucht es im Leben ein Schlüsselerlebnis, um neue Ansätze in Betracht zu ziehen. Martin Kälberer hatte dieses Schlüsselerlebnis bereits mit zehn Jahren bei der Fernsehübertragung eines Konzerts mit den Jazzgrößen Chick Corea und Herbie Hancock. Ihn begeisterten die Improvisationen der Interpreten und so fand er selbst Zugang zur improvisatorischen Musik. Heute gilt er als experimentierfreudiger Klangforscher, der sich über 200, teils sehr exotischen, Instrumenten widmet.

„Insightout“ war sein Live-Programm im Zeughaus ursprünglich überschrieben, doch „Dinge verändern sich, zeigen sich in neuen Stücken, die sich teils auch auf der Bühne entwickelt haben“, so Kälberer. Im Vergleich zum ursprünglichen Programm „Insightout“ hätte sich inzwischen so vieles verändert, sei anderes geworden, dass er es kurzerhand in „Indigo Tales“ umbenannt hatte. „Indigo Tales“ also - und es waren viele Geschichten, die er auf seine ganz eigene Art „erzählte“ und interpretierte. Mehr noch, er nahm die Zuhörer mit auf eine Reise in ganz neue (musikalische) Welten, fernab vom hektischen Getriebe des Alltags.

