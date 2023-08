Zahl der Schockanrufe im Raum Donauwörth weiter hoch

Wie die Polizei mitteilt, gebe es in der Region weiterhin eine hohe Zahl an Schockanrufen. Dabei werden häufig Notlagen Angehöriger vorgetäuscht.

In der vergangenen Zeit sind bei der Polizei in Donauwörth mehrere Schockanrufe angezeigt worden. Dabei sollen insbesondere ältere Menschen wegen frei erfundener Notlagen zur überstürzten Übergabe von Geld oder Wertgegenständen überrumpelt werden. In nahezu allen Fällen handelten die Angerufenen besonnen und ließen sich auch nicht auf ein Gespräch über ihre Lebensverhältnisse ein. So etwa auch eine 82-jährige Frau aus dem Raum Kaisheim, die am 13. August um kurz vor 21 Uhr per SMS kontaktiert wurde.

Ältere Frau aus Kaisheim handelte vorbildlich

Als sie zuerst versuchte, unter der angezeigten Rufnummer der SMS die vermeintliche Tochter zu erreichen, hatte sie mehrfach keinen Erfolg. Unter der im Handy eingespeicherten Nummer ihrer Tochter erreichte sie diese. Sie war wohlauf riet ihrer Mutter, Strafanzeige zu erstatten. Die wurde bei Beamten von der Polizei aufgenommen und wie in allen Fällen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Betrug aufgenommen. Zudem betont die Polizei, dass Mitarbeitende von Polizei und Staatsanwaltschaft niemals per Telefon oder Handy nach Geldbeträgen fragen würden. (AZ)