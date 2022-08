Zahlreiche Schnellfahrer auf der B25 und ein trauriger "Spitzenwert"

Die Polizei Donauwörth beanstandet 125 Temposünder in fünfeinhalb Stunden. Der schnellste von ihnen hat nun einigen Ärger am Hals.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth führten am Freitag zwischen 13.25 und 19 Uhr auf der Bundesstraße 25 bei Binsberg eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. In diesem Zeitraum durchfuhren 2540 Fahrzeuge die nur in Richtung Harburg aufgebauten Sensoren des Geräts. Erlaubt sind dort 100 Stundenkilometer. 126 Fahrzeuge (das sind fünf Prozent) waren mindestens 15 Stundenkilometer schneller als erlaubt unterwegs und wurden deshalb "geblitzt".

Dabei fallen nun im Nachgang 59 gebührenpflichtige Verwarnungen bis 55 Euro sowie 67 Anzeigen samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister an. Zwei Fahrer werden zusätzlich mit Fahrverboten rechnen müssen. Den traurigen Höchstwert erreichte ein BMW-Fahrer mit NÖ-Kennzeichen, der mit Tempo 170 exakt 70 Stundenkilometer zu schnell gemessen wurde. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von 1200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. (AZ)