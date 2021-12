Zahlreiche Verstöße bei Schwertransportkontrolle

Die Verkehrspolizei hat in Donauwörth den Fahrer eines Schwerlastsattelzuges kontrolliert. Der Mann hatte nicht nur mehrfach die Lenkzeit überschritten.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Montag um 10.00 Uhr, eine Abfahrtskontrolle eines Schwerlastsattelzuges in Donauwörth durchgeführt. Der Schwertransport sollte in eine Lechgemeinde erfolgen. Hierbei traten den Gesetzeshütern zufolge mehrere gravierende Verstöße zu Tage: Beim Datendownload des Kontrollgerätes der Sattelzugmaschine ergaben sich diverse falsche Nachtragungen des Fahrers. Der 44-Jährige unterschritt zudem mehrfach die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestruhezeiten und überschritt die maximale Lenkzeit an diversen Tagen. Des Weiteren wurde der Mann am Steuer des vorgeschriebenen Begleitfahrzeugs als Fahrer des Schwertransportsattelzuges eingesetzt, wenn diesem die Fahrzeit ausging. Mehrfach wurden zudem Strecken ohne gesteckte Fahrerkarte absolviert. Die Beamten dokumentierten alle Verstöße und erstatteten Anzeige. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt nun durch das Gewerbeaufsichtsamt. (AZ)