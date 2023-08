Zeitgleich rückwärts rangiert: Unfall auf Parkplatz

Zwei Autos stoßen bei einem Unfall in Donauwörth zusammen. Es entsteht Blechschaden.

Bei einem Unfall in Donauwörth sind zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollten ein Mann und eine Frau mit ihren Wagen am Montag gegen 18.40 Uhr zeitgleich auf der Parkfläche vor einem Discountermarkt in der Artur-Proeller-Straße ausparken. Dabei stießen die beiden Wagen im Heckbereich zusammen.

Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Sowohl die 67-Jährige als auch der 47-Jährige blieben unverletzt. Die Beamten verwarnten die Beteiligten jeweils mündlich. (AZ)

