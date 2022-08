Zeitungsdiebstahl in Donauwörth: Polizei sucht Zeugen

Ein älterer Mann steht in Verdacht, Zeitungen aus Donauwörther Briefkästen geklaut zu haben. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bereits einschlägig in Erscheinung getretener 69-jähriger Donauwörther steht im Verdacht, am 26. sowie am 29. August erneut aus Briefkästen in der Dillinger Straße die Printausgaben der örtlichen Tageszeitung entwendet zu haben. Tatzeitraum war jeweils von 1.30 Uhr bis 3 Uhr. Der Schaden liegt insgesamt bei gut 10 Euro. Entsprechende Strafanzeigen wurden bei der Polizeiinspektion Donauwörth gestellt. Etwaige Zeugen und/oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit den Polizeibeamten in Verbindung zu setzen. (AZ)

