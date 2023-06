Zeuge beobachtet Unfallflucht in Donauwörth

Ein zunächst Unbekannter verursacht in Donauwörth einen Unfall und flüchtet. Ein aufmerksamer Zeuge hilft bei der Aufklärung des Falles.

Ein Zeuge hat in der Donauwörther Parkstadt einen Unfallflüchtigen beobachtet und der Polizei gemeldet. Am Mittwochnachmittag stieß der Fahrer eines zunächst unbekannten Pkw in der Parkstraße gegen den Wagen eines 64-Jährigen. Es entstand ein Fremdschaden von schätzungsweise 1000 Euro.

Laut Polizei entfernte sich der Verursacher nach dem Anprall unerlaubt. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen des bislang Unbekannten mit Nördlinger Zulassung und informierte die Beamten. Diese ermitteln wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle. (AZ)

Lesen Sie dazu auch