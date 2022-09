Zeuge im Totschlagprozess: "Der schaut irgendwie komisch"

Plus Im Donauwörther Totschlagprozess sagen die Mitbewohner des 36-jährigen Angeklagten vor Gericht aus. Sie beschreiben ihn als unheimlich und schildern Schreie in der Tatnacht.

Wie waren die Lebensumstände in der Dillinger Straße 21, der städtischen Donauwörther Obdachlosenunterkunft? Dort, wo ein jetzt angeklagter 36-Jähriger und sein mutmaßliches Opfer, ein 55-Jähriger, mit mehreren anderen Menschen zusammenlebten? Dort, wo der 36-Jährige den 55-Jährigen in August 2021 nach einem Streit massiv geschlagen und tödlich verletzt haben soll?