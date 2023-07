Zeugin beobachtet Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Donauwörth verursacht ein 84-Jähriger einen Unfall, fährt dann aber weg. Die Polizei klärt den Fall wenig später.

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei eine mutmaßliche Unfallflucht in Donauwörth klären konnte. Die Frau beobachtete am Donnerstag um etwa 18 Uhr, wie auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Berger Vorstadt ein Auto gegen einen anderen Pkw stieß, der dort abgestellt war. Dadurch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter darum und fuhr weg.

Die Passantin notierte sich das Kfz-Kennzeichen und verständigte die Gesetzeshüter. Die trafen den Halter des Wagens wenig später an seiner Wohnanschrift an. Sein Auto war ebenfalls beschädigt. Die Polizei ermittelt gegen den 84-Jährigen nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. (AZ)