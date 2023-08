Donauwörth

Zigarettenkippen und Hundekot auf Donauwörther Straßen eigens verbieten?

Plus Eine Gruppierung im Donauwörther Stadtrat möchte das Regelwerk der Kommune für saubere Straßen und Wege "verfeinern". Daraus wird aber nichts.

Damit die Straßen und Gehwege in der Stadt sauber bleiben, regelt eine Verordnung der Stadt Donauwörth, was die Bürgerinnen und Bürger auf den öffentlichen Flächen zu unterlassen haben. Die Gruppierung der AL/JB im Stadtrat hätte dieses Regelwerk gerne etwas "verfeinert", wie es Ratsmitglied Markus Reichensberger in einer Sitzung des Gremiums formulierte. Es entwickelte sich eine nicht allzu lange, aber mit bemerkenswerten Aussagen gespickte Debatte. Die endete mit einer denkbar knappen Entscheidung.

Die beiden AL/JB-Räte beantragten, doch auch das Wegwerfen von Obst- und Lebensmittelresten, Papier, Verpackungen, Flaschen, Dosen, Zigarettenkippen und Kaugummis ausdrücklich zu verbieten. Gleiches sollte für das Ausspucken und das Verrichten der Notdurft auf den Straßen gelten. Ebenso dürften Fahrbahnen und Gehwege nicht durch Tiere verunreinigt werden. Dies sollte mit einem Bußgeldkatalog verbunden werden.

