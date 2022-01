Christbäume ade: Feuerwehr sammelt mit großem Gerät in Zirgesheim

Plus Wohin mit dem ausgedienten Christbaum? Dieses Jahr löst wieder die Freiwillige Feuerwehr in Zirgesheim dieses Problem. Wie die Aktion läuft.

Sie sind wieder unterwegs, die fleißigen Feuerwehrler. Nach einem Jahr Zwangspausen können die Ehrenamtlichen in Donauwörth und der Region wieder losziehen und für eine Spende die ausgedienten Christbäume abholen und entsorgen. Eine Aktion, die gleich mehrere Vorteile hat.