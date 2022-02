Unfallflucht: Fahrzeug prallt in Zirgesheim gegen Zaun

Ein Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug in Zirgesheim gegen einen Gartenzaun geprallt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Böse Überraschung für eine Familie in Zirgesheim: Eine unbekannte Person prallte mit ihrem Fahrzeug am Dienstag gegen 17 Uhr gegen den Gartenzaun des Anwesens in der Schenkensteinerstraße. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, obwohl an dem Zaun ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Donauwörth Kontakt aufzunehmen. Telefon: 0906/706670. (AZ)