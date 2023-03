Verkehrsunfall nach missglückten Überholvorgang bei Zirgesheim

In Zirgesheim hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Am Freitag hat sich bei Zirgesheim ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 58-jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Deutschordensstraße stadteinwärts unterwegs und wollte an der Einmündung zur Schenkensteinerstraße nach links einbiegen. Der 58-jährige reduzierte seine Geschwindigkeit und blinkte, um das anzuzeigen. Ein direkt hinter ihm fahrender 81-jähriger setzte in diesem Moment mit seinem Fahrzeug zum Überholen an. Anschließend kam es zum Zusammenstoß. Beide Männer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 9000 Euro. (AZ)