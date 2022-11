Zirkus darf nicht in Donauwörth auftreten

Ich gratuliere dem Zirkus MAROKKO und dem OB der Stadt Donauwörth zu diesem hervorragenden PR - Artikel, der doch zeigt, wieviel Menschlichkeit in der CORONA - Zeit auf der Strecke geblieben ist, was hat der Zirkus denn verbrochen ?

JA - wo kommen wir da hin, wenn Ponys ungefragt städt. Gras fressen ?

Muß der Zirkusdirektor deshalb mit einer Gebührenrechnung der Stadt Donauwörth rechnen ?

Da gibt's nur eins für diese Zirkusfamilie : gehen Sie sofort zum zuständigen JOBCENTER der BA und melden sich dort als hilfsbedürftige Familie für ALG II - Leistungen an und Sie bekommen Leistungen für den Lebensunterhalt, für die Tiere rufen Sie den zuständigen Tierschutzverein für eine "zeitweise Inobhutnahme der Tiere" an und Sie werden sehen, die Mühlen der Behörden fangen an zu mahlen.

Oder melden Sie sich beim Sozialamt der Stadt Donauwörth wegen Mittellosigkeit und bitten um Unterstützung nach dem SGB und erklären dem Ordnungsamt, daß Sie evtl. Bußgeldbescheide wegen mangelnden Einnahmen nicht bezahlen können, aber bereit sind, die Gebühren für eine Auftrittserlaubnis sofort in bar zu bezahlen.

Allein in Bayern waren während der CORONA - Pandemie über 48 Zirkusse gestrandet. Vielen konnte geholfen werden, vielen auch nicht. Ich habe mit meinem Team über 14 Zirkusse mit über 200 Personen über den 16-monatigen Pandemie-Stillstand mit Würde und Anstand gebracht und immer eine menschenwürdige Lösung mit gegenseitiger Achtung erzielt.

Eine Bitte an den OB : gehen Sie vor Ort und erklären der Zirkusfamilie klar und schrifltich, warum sie nicht auftreten dürfen oder Sie versuchen mit der Familie eine Lösung zu finden, denn ohne Einnahmen kann diese Familie nicht weiterreisen und wird zum Sozialfall für die Stadt Donauwörth.

