Zivilpolizei erwischt Jugendlichen beim "Jointbau"

In Donauwörth erwischte eine Zivilstreife einen Jugendlichen aus dem Landkreis Dillingen bei der Vorbereitung des Cannabis-Konsums.

Eine zivile Streife der Polizei hat am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr in Donauwörth in der Dillinger Straße beim Rangiergleis zwei Jugendliche beobachtet. Einer der beiden, ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen, baute sich gerade einen Joint. Als die Polizisten die Jugendlichen kontrollieren wollten, warf der 17-Jährige den Joint ins Gebüsch und versuchte zu flüchten. Die Beamten hielten ihn fest. Den bereits der Polizei bekannten 17-Jährige erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)