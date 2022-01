Zoll in Donauwörth beschlagnahmt Skelett von Schildkröte

Plus Bedienstete des Zollamts Donauwörths haben in einer Postsendung einen makabren Fund gemacht. Ein geschütztes Tier war als Deko-Artikel deklariert.

Einen makabren Fund haben Beamte des Zollamts Donauwörth gemacht: In einem Paket, das sie kontrollierten, kam das Skelett einer Schildkröte zum Vorschein. Weil diese Tiere streng geschützt sind, droht dem Besteller der Ware möglicherweise Ärger.