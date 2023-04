"Zu laut und zu tief": Donauwörther Polizei zieht Honda aus dem Verkehr

Ein junger Donauwörther hat an seinem Fahrzeug zu viel umgebaut. Bei einer Kontrolle der Polizei Donauwörth wurde seine Fahrt gestoppt.

Ein offensichtlich „zu lauter und zu tiefer“ Honda Civic ist am Karfreitag von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth am späten Nachmittag aus dem Verkehr gezogen worden. Hierbei wurden verschiedene Mängel und nicht erlaubte Umbauten am Fahrzeug eines 20-jährigen Donauwörthers festgestellt.

Dies hatte zur Folge, dass die Betriebserlaubnis des Autos erlosch und der getunte Honda nicht mehr weiterfahren durfte. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige wegen verschiedener verkehrsrechtlicher Verstöße. (AZ)

