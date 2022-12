Zu schnell unterwegs: Fahrer verursacht Unfall mit hohem Schaden

Ein 20-Jähriger aus Buttenwiesen verliert wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein 20-Jähriger aus Buttenwiesen hat am Montag einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 22.40 Uhr auf der Kreisstraße DON28 von Auchsesheim aus in Richtung Mertingen unterwegs. Augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei niedrigen Temperaturen brach das Heck des Pkws am Ende einer Rechtskurve aus und der Wagen prallte gegen die rechte Leitplanke. Anschließend lenkte der Fahrer gegen und der Audi schleuderte nach links über die gesamte Fahrbahn. Auch dort prallte er in die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Der 20-Jährige, der sich allein in seinem Fahrzeug befand, gab den aufnehmenden Polizeibeamten vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Er wurde gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)