Zu spät eingeordnet: Unfall an "Kauflandkreuzung"

An der Kreuzung beim Kaufland in Donauwörth hat es gekracht. Verursacht hat den Unfall eine 20-Jährige, Geschädigter war ein 18-Jähriger.

Am Dienstagnachmittag hat es an der „Kauflandkreuzung“ in Donauwörth gekracht. Das berichtet die Polizei. Nach deren Angaben wollte eine 20-jährige Höchstädterin mit ihrem Auto um 16 Uhr von der Westspange kommend nach rechts in die Neurieder Straße abbiegen. Sie wechselte allerdings erst spät, auf Höhe der Bushaltestelle, auf die Rechtsabbiegespur und übersah dabei den bereits rechts neben ihr befindlichen Wagen eines 18-Jährigen. Es kam zu einer Streifkollision, bei der den Beamten zufolge ein Schaden von rund 5000 Euro entstand. Beide Beteiligte blieben unverletzt. (AZ)