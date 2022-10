Zu wenig Abstand: Monheimer baut Unfall

Wegen zu geringem Sicherheitsabstand kommt es in Donauwörth zu einem Auffahrunfall.

Am Dienstag um 18.45 Uhr hat ein 34-jähriger Monheimer einen Auffahrunfall verursacht, weil er sich nicht an den Sicherheitsabstand gehalten hat. Auf Höhe des Ramhofes bremste ein vorausfahrender 49-jähriger Donauwörther ab, um in die dortige Abfahrt einzubiegen.

Der Monheimer war zu nah dran und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er prallte dem Vordermann ins Heck, wobei ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Verletzt wurde laut Polizei keiner der Beteiligten. Der Unfallfahrer wurde von den aufnehmenden Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)