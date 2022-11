Zu wenig Sicherheitsabstand führt zu einem Auffahrunfall in Donauwörth

In der Augsburger Straße kracht es, weil ein 24-Jähriger nicht genug Abstand zur Fahrerin vor ihm hält.

Stadteinwärts ist eine 36-Jährige am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto in der Augsburger Straße in Donauwörth unterwegs, als es zum Unfall kommt. Ein 24-Jähriger hält nicht genug Abstand und prallt in das Heck ihres Autos. Sachschaden: 1500 Euro. Der Unfallverursacher ohne Wohnsitz im Bundesgebiet wurde von den Beamten verwarnt und musste die Geldbuße vor Ort bar bezahlen. (AZ)