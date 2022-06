Zur Eröffnung freier Eintritt ins Freibad Donauwörth

Am kommenden Samstag wird eröffnet auf dem Schellenberg in der Donauwörther Parkstadt. Was die Besucher alles wissen müssen.

Ab 10 Uhr an diesem Samstag heißt es „Bühne frei“ für Badespaß im Freibad auf dem Schellenberg in Donauwörth. Nach fast drei Jahren umbauzeit wird das Bad am 4. Juni wiedereröffnet.

Saisonkarten und Dauerkabinen im Freibad Donauwörth

Es gibt wieder Saisonkarten und Dauerkabinen: Die können im Kassenbereich des Freibads gekauft beziehungsweise gebucht werden. Dies ist zu folgenden Zeiten möglich: Donnerstag, 2. Juni von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 18 Uhr und an den weiteren Tagen während der allgemeinen Öffnungszeiten. Vor Ort werden die Daten für die Personalisierung der Karten erhoben, der Kaufpreis ist vor Ort (ausschließlich) in bar zu entrichten. Sobald die Karten erstellt sind, werden die Inhaber durch das Bäderteam kontaktiert und die Karten können dann an der Kasse abgeholt werden.

Freier Eintritt an den ersten drei Öffnungstagen

Zum Start gibt es für alle Besucherinnen und Besucher ein Geschenk: Die ersten drei Tage ist der Eintritt gratis – der Besuch des Bades ist also am langen Pfingstwochenende, vom 4. Juni, bis einschließlich 6. Juni kostenlos. „Wir sagen damit zum einen allen Freibad-Fans ein herzliches Dankeschön für ihre Geduld für zwei Jahre ohne Badesaison auf dem Schellenberg. Zum anderen wollen wir die Freude über die Fertigstellung auf diese Weise weitergeben und allen Interessierten einen schönen ersten Aufenthalt oder einfach einen ersten Blick ins Bad ohne Eintrittsgebühr ermöglichen“, so Oberbürgermeister Jürgen Sorré, der am Samstag um 10 Uhr die Pforten des Freibads auf dem Schellenberg gemeinsam mit Beteiligten aus dem Stadtrat, der Verwaltung und der Planer öffnen wird. Ab Dienstag, 7. Juni, gelten die regulären Eintrittspreise.

Nach den Pfingstferien wird es auch das Frühschwimmen wieder geben: Ab 20 Juni, jeden Montag, Mittwoch und Freitag, von 6:30 bis 9:00 Uhr, im Schwimmerbecken.

Infos rund ums Donauwörther Freibad gibt es online unter www.donauwoerth.de, unter dem Suchbegriff „Freibad“.

Lesen Sie dazu auch