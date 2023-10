Zusammenprall beim Abbiegen verursacht hohen Sachschaden

Die beiden beteiligten Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Blechschaden beläuft sich allerdings auf rund 10.000 Euro.

10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Zusammenstoßes, der sich am Donnerstag kurz vor 19 Uhr auf der Donauwörther Südspange zugetragen hat. Laut Polizei fuhr eine 26-jährige Donauwörtherin dort mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Tapfheim. Eine entgegenkommende 68-jährige Autofahrerin wollte an derselben Stelle nach links in Richtung Nordheim abbiegen. Die Seniorin schätzte den Abstand zum entgegenkommenden Wagen falsch ein und bog trotz Gegenverkehrs ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw auf der B 16. Beide Beteiligte teilten den aufnehmenden Beamten vor Ort mit, unverletzt geblieben zu sein. Die 68-Jährige wurde von Amts wegen angezeigt. (AZ)