Zusammenstoß beim Ausparken

Beim Ausparken hat eine Autofahrerin am Sonntag in der Donauwörther Parkstadt einen Unfall gebaut. Die 68-Jährige prallte der Polizei zufolge in der Dr.-Loeffelad-Straße gegen einen anderen Wagen, der dort abgestellt war. An diesem entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (AZ)