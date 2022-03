Zustimmung und Kritik: Die Reaktionen zum Donauwörther Haushalt auf einen Blick

Plus Die Fraktionen und Gruppen bewerten den Haushalt Donauwörths als "ambitioniert" oder loben die "soliden städtischen Finanzen". Die ÖDP vermisst den Klimaschutz.

Neue Schulden, weitere Großaufgaben, zudem mehr Personal in Diensten der Stadt. Durchaus dicke Bretter mussten während der Donauwörther Haushaltsberatungen gebohrt werden. Dennoch: Bis auf die Gegenstimme von Gustav Dinger (ÖDP), der wie im Vorjahr seine Zustimmung zu der Planung verweigerte, sagten alle Stadträtinnen und -räte letztlich "ja" zum Haushalt 2022. Stellung nahmen die Sprecher und Sprecherinnen der Fraktionen und Gruppen.