Zwei Autos fahren gleichzeitig rückwärts: Unfall

Ein Verkehrsunfall mit rund 5000 Euro Sachschaden passierte am Mittwochnachmittag in der Neudegger Siedlung in Donauwörth. Nach Angaben der Polizei fuhren gegen 14.54 Uhr zeitgleich zwei Frauen in der Friedensstraße mit ihren Autos rückwärts. In der Folge prallten beide Fahrzeuge mit ihren Hecks auf der Fahrbahn aufeinander. Die 43-Jährige und die 51-Jährige blieben beide unverletzt. Beide Frauen wurden von den aufnehmenden Beamten vor Ort verwarnt. (AZ)

