Zwei Autos im Neurieder Weg in Donauwörth angefahren

Ein Autofahrer hat am Freitag in Donauwörth beim Ausparken zwei Fahrzeuge beschädigt. Dank einer Zeugin gibt es Hinweise zu Kennzeichen und Aussehen des Täters.

Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Mann zwei Autos beim Ausparken im Neurieder Weg in Donauwörth beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher parkte um 16.45 Uhr gegenüber des Neurieder Weg 2 sein Auto rückwärts aus und prallte dabei mit seinem Heck gegen zwei gegenüber geparkte Fahrzeuge. Bei den geschädigten Autos handelt es sich um einen schwarzen Audi A5 und einen schwarzen VW Golf. Der Unfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Laut dieser Frau musste der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben, so die Beamten. Die Zeugin nannte gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten die beiden Teilkennzeichen DON-QU 1?? bzw. DON-QO 1??.

Es soll sich dabei um einen bronzefarbenen Ford Focus handeln. An der Unfallstelle konnten die Beamten die Abdeckung einer Anhängekupplung sicherstellen, die vermutlich zum Fahrzeug des Unfallflüchtigen gehört. Bei beiden Autos wurden die hinteren Stoßfänger geschrammt, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5000 Euro. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 20 bis 25-jährigen Mann handeln, der anschließend in Richtung der dortigen Tankstelle weggefahren ist. Der unbekannte Fahrer ist von schlanker Statur und hatte dunkle Haare, so die Polizei Donauwörth. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (dz)