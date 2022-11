Zwei Autos prallen auf der Westspange zusammen – Frau wird verletzt

Ein 39-Jähriger übersah die vorfahrtsberechtigte Fahrerin, als er den Parkplatz eines Schnellrestaurants verließ.

Am Samstag kam es an der Donauwörther Westspange zum Zusammenstoß zweier Autos, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 11.30 Uhr. Um diese Zeit fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Opel vom Parkplatz eines Schnellrestaurants nach links auf die Westspange ein und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 23-Jährige, die mit ihrem Seat auf der Westspange in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Beim Aufprall der beiden Fahrzeuge zog sich die junge Frau Prellungen am Oberkörper zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Der 39-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. (AZ)