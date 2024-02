Zwei Autos werden in Donauwörth mutwillig beschädigt

In Donauwörth erleben zwei Autobesitzer am Rosenmontag eine böse Überraschung. Tatorte sind die Dietrichstraße und die Reichsstraße.

Böse Überraschung für zwei Autobesitzer am Rosenmontag in Donauwörth: Unbekannte haben in der Dietrichstraße beziehungsweise in der Reichsstraße jeweils einen Pkw mutwillig beschädigt.

Der Polizei zufolge parkte ein 21-Jähriger seinen weißen VW Polo um 12 Uhr am Fahrbahnrand in der Dietrichstraße. Der Täter demolierte den rechten Außenspiegel. Um 22 Uhr stellte ein 30-Jähriger seinen weißen Renault Master in der Reichsstraße ab, um beim Abbau des Tandlerfaschings zu helfen. Ein Unbekannter riss das Glas aus einem Außenspiegel.

Der Sachschaden in beiden Fällen beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)