Donauwörth

vor 47 Min.

Zwei Donauwörther Stadträte hören auf

Plus Im Donauwörther Stadtrat tut sich derzeit einiges: Nach Gustav Dinger (ÖDP) hat nun auch SPD-Stadträtin Gudrun Seidel ihr Mandat niedergelegt. Wer jetzt nachrückt.

Von Thomas Hilgendorf

Gleich zu Beginn der Stadtratssitzung am Donnerstagabend im Tanzhaus wurde Gudrun Seidel das Wort erteilt. Wenn so etwas geschieht, dann geht es um Wichtiges. Seidel erklärte, dass sie ihr Stadtratsmandat niederlegen wird. Es drohe ein Interessenkonflikt, da sie nun, im Juli, Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth werde, wie sie erklärte. Seidel wird damit Nachfolgerin von Andreas Rimböck im Wasserwirtschaftsamt, der im Juli an das Landesamt für Umwelt in Augsburg wechselt (wir berichteten).

